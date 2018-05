Deze Britse koninklijke paren gingen Harry en Meghan voor

Het huwelijk van William van Wales en Catherine (Kate) Middleton vindt plaats in Westminster Abbey op 29 april 2011.

Prins Charles trouwt op 9 april 2005 voor de tweede keer. Deze keer geeft hij het jawoord aan Camilla Parker-Bowles, met wie hij tijdens zijn huwelijk met prinses Diana al jarenlang een affaire had. Het burgerlijk huwelijk vindt plaats in Windsor Guildhall en het kerkelijk huwelijk - net als bij Harry en Meghan - in St. George's Chapel.

Op 29 juli 1981 trouwt prins Charles met Diana. De twee beleven geen gelukkig huwelijk en scheiden in 1996. Diana overlijdt in 1997 in Parijs na een auto-ongeluk.

Op 20 november 1947 trouwt Elizabeth met Philip van Griekenland in de abdij van Westminster Abbey.