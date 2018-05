Patty Brard ontdekte oud zeer bij therapiesessies

Tijdens haar sessie met therapeute Esther van Fenema kwam er iets ter sprake dat Brard van tevoren niet zag aankomen, vertelt ze in gesprek met NU.nl. "Ik ben destijds (in 1993, red.) persoonlijk failliet verklaard. Dan heb je niks meer, geen leven, geen huis."

Na deze ingrijpende gebeurtenis in Brards leven heeft ze therapie gehad. "Ik dacht dat ik er was en ben ermee gestopt. Daarna heb ik nooit meer een therapeut gezien. Ik dacht: dat heb ik goed gedaan. Maar er zijn nog zo veel haken en ogen blijven hangen van oneerlijkheid en onrecht. Dat heeft een aantal dingen in mij gevormd die wel wat gekalmeerd mogen worden."

De presentatrice merkte dat zij leefde volgens twee uitersten. "Voor mijn geliefden heb ik alles over, maar als je hen of mij iets aandoet, dan gaat er een leger in mij strijden met kalasjnikovs en ga ik door tot het gaatje. Er mag wel wat meer balans zijn tussen die twee", aldus Brard.

De therapie heeft haar rustiger gemaakt. "Dat lukt natuurlijk niet in vier sessies, maar het heeft wel aangetoond dat ik toegeef dat die balans er mag zijn. Ik heb mijn laatste sessie nog niet gehad."

Dat vindt Brard belangrijk voor zichzelf, maar ook voor haar omgeving. "Het is eigenlijk verbazingwekkend dat ik na dat faillissement nog mensen vertrouwde."

Brard zei van tevoren dat Van Fenema haar van alles mocht vragen. "Ik zei: vraag maar alles, dan kan ik gelijk uitleggen waarom ik over bepaalde dingen niet wil praten. Voor het beste resultaat moet je wel eerlijk zijn. Zo praat ik niet over mijn dochter (met wie Brard al jaren geen contact heeft, red.) want dat waardeert ze niet. Ik kwam er wel achter dat het faillissement en mijn rol als beschermer ook van invloed zal zijn geweest op ons contact. Ik denk dat ik haar harder had moeten beschermen en tegelijkertijd ook niet te hard voor mezelf moet zijn."

Maagverkleining

Brard onderging begin maart een maagverkleining en haar herstel viel samen met de therapiesessies. "Het komt bij mij altijd allemaal tegelijk." Met haar man Antoine besprak Brard haar eventuele deelname aan het programma, die haar aanraadde het alleen te doen wanneer het goed voelde. "Hij is daar een goede gids in."

De presentatrice legt uit ze eerst vond dat het niet het juiste moment was en dat de sessies misschien "wat veel" waren in combinatie met haar herstel na de operatie. "Maar het was wel het juiste moment. Het heeft me achteraf erg geholpen en ik ga zeker door met therapie."

Brard was ook onder de indruk van de sessies van haar "collega's" die aan het programma meededen, zoals Patricia Paay en Christina Curry. "Ik vind het heel knap van iedereen die aan het programma meedoet. In het programma zitten genoeg voorbeelden voor mensen die ergens mee worstelen, zodat zij zich daarin kunnen herkennen en er wat mee gaan doen."

De presentatrice ziet therapie namelijk als iets waar een groot taboe op ligt. "Wil je af van je rimpels, dan kan dat. Wil je afvallen, dan behoort een 'gastric bypass' tot de mogelijkheden. In het geval van therapie lijkt het alsof je eerst 'wacko' verklaard moet zijn voordat je er aan begint. Maar ik denk dat het voor iedereen goed is om met een onafhankelijk persoon te praten."