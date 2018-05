Meghan Markle bevestigt dat vader huwelijk niet bijwoont

"Helaas is mijn vader niet aanwezig bij het huwelijk", aldus Meghan Markle in een verklaring die donderdag is gedeeld door Kensington Palace.

"Ik geef om mijn vader en hoop dat hij de ruimte krijgt om zijn gezondheid weer op orde te krijgen. Ik wil iedereen bedanken die ons heeft gesteund de afgelopen dagen."

Thomas Markle werd afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen wegens hartproblemen. Hiervoor moest hij woensdagochtend onder het mes.

Hartaanval

Vader Markle werd vorige week getroffen door een hartaanval en had maandag weer last van pijn op zijn borst. Dinsdag bleek na verschillende onderzoeken in het ziekenhuis dat de hartaanval "significante schade" heeft aangericht en dat hij onder het mes moet.

Eerder twijfelde de vader van de bruid al om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen en het huwelijk bij te wonen. Maandag werd duidelijk dat hij betaald kreeg voor foto's waarop te zien is dat hij in een internetcafé naar informatie over prins Harry zoekt.

Achteraf schaamde Markle zich voor die actie en besloot hij daarom niet naar Windsor af te reizen voor de bruiloft van zijn dochter.

Meghan Markle en prins Harry trouwen zaterdag 19 mei op Windsor Castle. Het huwelijk wordt live uitgezonden door de NOS.