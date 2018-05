Chrissy Teigen en John Legend ouders van zoon geworden

Teigen (32) en Legend (39) maakten eerder al bekend dat de baby een jongetje is. Welke naam het zoontje heeft gekregen, is nog niet bekend.

"Zelfs toen we onze dochter Luna kregen, besloten we pas op het laatste moment hoe ze zou gaan heten", zei Teigen eerder. "En voor een jongetje vinden we het nog lastiger om een leuke naam te bedenken. Ik denk dat we hem eerst moeten zien voordat we hem een naam geven."

Dochter Luna is inmiddels twee jaar oud. En met de komst van een zoon is het gezin, als het aan de ouders ligt, nog niet compleet. De twee willen graag een derde kindje, zo kondigde Teigen in maart al aan.