Cardi B en verloofde aangeklaagd om mishandeling handtekeningenjager

Volgens Giovanni Arnold stond hij op Cardi B te wachten om haar handtekening te vragen. De rapper schreeuwde echter naar hem en liet hem links liggen.

Toen de man liet blijken dat hij teleurgesteld was in het handelen van Cardi B, nam Offset het op voor zijn verloofde, zo is te zien in een video die in het bezit is van TMZ.

Volgens de rechtszaak die Daniel Szalkiewicz aanspande, probeerde Arnold de situatie juist onder controle te houden, maar werd hij binnen luttele seconden aangevallen door drie bodyguards. Tijdens de aanval verweerde hij zich niet en probeerde hij slechts zijn lichaam te beschermen tegen de klappen van de beveiligers.

Ziekenhuis

Na afloop werd de man met verwondingen aan zijn gezicht, nek, rug en bovenlichaam met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens het team van Cardi B en Offset was de man juist extreem agressief en was hij een onaangenaam persoon.