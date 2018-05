Zes maanden cel en verplichte behandeling voor hacker Koblenko en Hilbrand

Ook moet de 35-jarige man uit Houten een oude straf van acht maanden, die hij in een soortgelijke zaak opgelegd kreeg, uitzitten.

M. wist zichzelf in juli 2017 toegang tot het Hotmail-account van Hilbrand te verschaffen en kreeg op die manier ook inzage in haar Facebook-account. Zo kreeg hij de beschikking over de contactgegevens van andere bekende Nederlanders.

Met die gegevens hackte hij onder meer de Evernote- (notitieprogramma) en Airbnb-accounts van Koblenko. Ook actrice Ingmar Schrama, nieuwslezer Amber Brantsen en haar partner oud-nieuwslezer Rachid Finge werden slachtoffer van de acties van M.

Op de telefoon van de man werden meerdere nummers van bekende Nederlanders, onder wie Ilse DeLange en Maan, aangetroffen. M. belde enkele malen met zanger Dotan, maar verder deed hij niets met de nummers.

Bekentenis

M. legde een grotendeels bekennende verklaring af, maar kon tijdens de rechtszaak maar moeilijk uitleggen waarom hij het heeft gedaan. Zelf sprak hij van een "onbedwingbare drang".

De man werd al eerder veroordeeld voor dergelijke vergrijpen. In de periode tussen 29 december 2011 en 1 mei 2016 stalkte hij zeker tien vrouwen door ze lastig te vallen met WhatsApp-berichten en telefoontjes waarbij hij soms hijgend te horen was.

Schrama was toen ook een van de slachtoffers.

Reclassering

M. werd onder toezicht van de reclassering gesteld, maar dat kon zijn daden niet voorkomen. Daarom heeft de rechtbank nu een verplichte behandeling opgelegd. M. gaf zelf toe behandeling nodig te hebben en graag van zijn probleem af te willen komen.

Ook moet de man elke dag op vooraf vastgestelde tijdstippen thuis zijn. Met elektronisch toezicht zal in de gaten worden gehouden of hij zich hieraan houdt. Ook mag hij op geen enkele manier contact met zijn slachtoffers leggen.

Er is een extra lange proeftijd van drie jaar opgelegd om te voorkomen dat de man opnieuw de fout in gaat.

Spong

Volgens zijn advocaat Gerard Spong heeft M. nooit wat gedaan met de informatie waar hij de beschikking over had en moest de celstraf daarom lager uitvallen dan de twintig maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, die door het OM was geëist.

De rechtbank ging hierin mee.