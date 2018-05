Sylvia Geersen kiest voor vriendschap met ex

De twee waren voor hun relatie ook al vrienden en dat beviel beter, vertelt het 32-jarige model aan Grazia.

"We gingen met elkaar om alsof we man en vrouw waren. Ik heb nog nooit zo'n intense vriendschap met een jongen gehad", aldus Geersen. "Ik hoefde nergens over na te denken, alles ging vanzelf. Maar op een gegeven moment hebben we vriendschap en liefde door elkaar gehaald."

Na een zoen besloten de twee het als stel met elkaar te proberen. "Bijna te mooi om waar te zijn, een relatie met mijn beste vriend. Alleen, daar is wel een bepaalde chemie voor nodig en we merkten dat we eigenlijk als beste vrienden verder gingen."

Toen Geersen haar nieuwe relatie met de buitenwereld deelde, merkte ze ook dat de druk te groot werd. "Ik heb ontdekt dat je ook verliefd kunt zijn op iemands hart, karakter en humor zonder een romance met elkaar te hebben. Sterker nog, wij vinden elkaar leuker in onze vriendschap dan in de relatie."