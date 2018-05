Wesley Sneijder ontkracht geruchten over huwelijksproblemen

"We zijn gewoon druk. Ik hier, Yolanthe in Amerika. We hebben elke dag contact via Facetime", aldus Sneijder (33) in een reactie op Privé.

Het weekblad schreef begin mei dat er problemen in het huwelijk van de twee zouden zijn ontstaan en dat Cabau om die reden nog amper thuis is. De 33-jarige presentatrice werkt momenteel veel in Amsterdam, was voor opnames in Mexico en vloog later naar Florida, terwijl hun gezamenlijke woning nu in Qatar staat.

Privé verwijst daarnaast naar het wijzigen van Cabaus naam op sociale media; ze noemt zich niet langer Sneijder-Cabau, maar gewoon Cabau. Volgens het blad zou dit een verdere aanwijzing zijn dat het niet goed gaat met het huwelijk. "Haar naam heeft ze een tijd geleden al gewijzigd", aldus Sneijder.

Cabau en Sneijder trouwden in 2010 en hebben samen een zoon, Xess Xava (2).