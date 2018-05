Ruud de Wild is in radioprogramma 'te open' geweest over relatieproblemen

"Ook mijn scheiding, bijvoorbeeld", zegt de 49-jarige dj in een interview met Nieuwe Revu. "Daar ben ik veel te open over geweest, had ik nooit moeten doen."

De dj zou die openhartigheid willen terugnemen. "Sommige dingen gaan niemand een donder aan. Die moet je gewoon voor jezelf houden."

De Wild scheidde in 2004 van presentatrice Tatum Dagelet. Drie jaar later trouwde hij met Aafke Burggraaff. Over hun relatieproblemen vertelde hij in zijn radioprogramma. De reden van zijn openheid is dat het hem "dichter bij zijn luisteraars" brengt.

"Ik waak er zorgvuldig voor dat ik niet alleen maar over mezelf aan het lullen ben, ik hoop dat mensen me later zo herinneren. Radio is geen verlengstuk van mijn ego. Mensen luisteren naar de radio om zich beter te voelen, om vermaakt te worden." Hij schroomt niet wat te vertellen over zijn privéleven, maar "het moet natuurlijk wel passen bij het programma en bij de zender".

De Wild heeft sinds begin 2017 op NPO-radio 2 het middagprogramma De Wild in de middag.