Dat werd dinsdag bekendgemaakt in De Coen en Sander Show.

Lantinga belde in het programma met zijn zoon Klaas, die vertelde dat "mama een baby in haar buik" heeft. De radio-dj vertelde zelf dat zijn gezin met drie kinderen compleet zal zijn. "Nog één keer hebben we zin om het hele circus aan te gaan."

De 41-jarige Lantinga trouwde in 2011 met Van der Lugt. De twee werden in 2014 ouders van Klaas en in 2016 van dochter Molly.