Prins Harry en Meghan Markle stellen huwelijksreis uit voor verjaardag Charles

Het feest in de tuin van Buckingham Palace wordt volgens Britse media de eerste keer dat Markle als lid van de Britse koninklijke familie actief is.

Voor het tuinfeest worden ruim zesduizend vertegenwoordigers van liefdadigheidsinstellingen waarmee prins Charles een nauwe band heeft, uitgenodigd. Ook Charles' vrouw Camilla is volgende week van de partij in Londen. Harry's vader wordt in november zeventig.

Er bestaat een kleine kans dat Markle zich al voor het tuinfeestje laat zien als hertogin. Mogelijk brengt ze met Harry een bezoek aan de beroemde Chelsea Flower Show, die maandag bezocht wordt door onder anderen koningin Elizabeth. Britse media houden het er echter op dat Harry en Markle de extra aandacht die hun eerste optreden als man en vrouw genereert gebruiken voor de verjaardag van Charles. Waarschijnlijk gaan de twee vrij snel na het tuinfeestje op huwelijksreis.

Laatste nacht

Welke titel Harry en Markle krijgen, wordt zaterdag pas duidelijk. Dan maakt koningin Elizabeth bekend welk hertogdom aan het paar wordt gekoppeld. Vooral de hertogdommen van Sussex en Clarence worden genoemd.

Kensington Palace gaf maandag weer een aantal details rondom de bruiloft vrij. Zo weten we nu waar Harry en Markle hun laatste nacht voor het huwelijk doorbrengen. Harry verblijft met zijn broer en getuige prins William in het luxe hotel Coworth Park, Meghan slaapt met haar moeder Doria Ragland in het Cliveden House Hotel. Dat Harry en Markle hun laatste ongehuwde nacht niet samen doorbrengen, was al bekend.