Model Bella Hadid (21) is geen feestbeest meer

"Ik kan niet wachten tot ik dit weekend lekker thuis op de bank kan zitten", vertelt het model in een interview met haar zus Gigi voor Harper's Bazaar.

"Nu onze carrières zo'n hoogtepunt hebben bereikt en we de hele dag al worden omgeven door mensen en naar feestjes moeten, is uitgaan op zaterdagavond het laatste waar ik zin in heb", legt Hadid uit. "Ik wil gewoon bij mensen zijn die van me houden. Zoals een videogame spelen met jou (met zus Gigi, red), of een film kijken - al die domme dingen die we deden toen we jong waren en voor we 'Gigi en Bella' werden."

Hadid, dochter van de Nederlandse Yolanda Hadid, probeert verder de rust in haar leven te bewaren door 's avonds naar meditatiemuziek te luisteren. "En als ik wakker word, wacht ik een halfuur voor ik m'n telefoon erbij pak zodat mijn brein goed functioneert voor ik overdonderd word door sociale media. Soms wil ik even dertig minuten mezelf zijn, en niet 'Bella'."