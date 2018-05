Brits koningshuis neemt vader Meghan Markle in bescherming na fotorel

Op de bewuste afbeeldingen, die onder andere door Mirror werden gepubliceerd, is te zien hoe de 73-jarige Thomas Markle voorbereidingen treft voor het huwelijk van Meghan Markle en prins Harry en zich laat opmeten voor een nieuw pak, opzichtig een boek over Groot-Brittannië leest en foto's van zijn dochter bekijkt in een internetcafé.

Maar volgens medewerkers van onder meer de herenmodezaak in kwestie en het bewuste café zijn de foto's in scène gezet en zou Markle hier geld voor hebben ontvangen. Bewakingsbeelden van het café schijnen die uitspraken, die door Mail On Sunday werden opgetekend, grotendeels te bevestigen.

Mexicaans dorp

Volgens The Telegraph wil het Britse koningshuis de vader van Meghan beschermen, omdat er gevreesd wordt voor diens veiligheid nu fotografen het Mexicaanse dorpje hebben gevonden waar Markle woont.

Welke maatregelen er precies getroffen worden, is niet bekend. Kensington Palace heeft fotografen al eerder gewaarschuwd geen afbeeldingen van Markle en zijn vrouw te publiceren.

De ouders van Meghan Markle zijn op 19 mei aanwezig bij de bruiloft van hun dochter en de Britse prins Harry in Londen. Dan zullen zij ook andere leden van het Britse koningshuis ontmoeten.