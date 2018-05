Topmodel Chanel Iman voor eerste keer zwanger

"Ons sprookje gaat maar door! We kunnen niet wachten om onze kleine straks te mogen verwelkomen", aldus Iman op Instagram.

"Onze focus is altijd op liefde en familie gericht en we kijken ernaar uit om deze twee delers te verenigen in onze baby. We voelen ons enorm bevoorrecht dat onze liefde voor elkaar een nieuw leven heeft gecreëerd. Wij danken God dat we dit mogen meemaken", schrijft het model bij haar bericht, waarop ze te zien is met een ronde buik.

Iman en haar echtgenoot Sterling Shepard ontmoetten elkaar in 2016 op een feestje, waarna ze al snel een relatie kregen. Afgelopen december vroeg de American Football-ster Iman ten huwelijk op haar 27e verjaardag.