In de video is True Thompson te zien en zegt Kardashian: "Ik hou van je, mooi meisje." True werd 12 april geboren in Cleveland. Tristan Thompson is de vader van het kind.

De zwangerschap verliep voor Kardashian niet makkelijk. In een aflevering van Keeping Up With The Kardashians vertelde ze dat ze bijna niet kon lopen en zich continu misselijk voelde nadat ze progesteron-supplementen had geslikt aan het begin van haar zwangerschap.