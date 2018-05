Kim Kardashian wil een vierde kind

"Zelf zwanger zijn vond ik ook heel erg leuk, maar dat was nu geen optie meer", legt Kardashian vrijdag uit in een gesprek met Live with Kelly and Ryan.

Kardashian beviel van dochter North (4) en zoon Saint (2), maar vanwege complicaties tijdens haar eerdere zwangerschappen werd het haar door artsen afgeraden nog eens zwanger te worden. Haar derde kind Chicago, die in januari werd geboren, is via een draagmoeder ter wereld gekomen.

"Toen het op borstvoeden aankwam, wist ik: dit is de beste beslissing ooit", zegt Kardashian. "Het scheelt dat ik er nu geen uren meer aan kwijt ben en dat ik veel meer tijd met mijn oudere kinderen door kan brengen. Ik laat ze nu langzaam wennen aan de nieuwe baby."