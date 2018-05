Annejet van der Zijl kan zich leven zonder hond Toby niet voorstellen

"Jo (de man van Van der Zijl, red.) en ik zijn een beetje laat werk gaan maken van kinderen, we wilden geen noodgrepen om ze toch nog te krijgen", vertelt de schrijfster zaterdag in het AD.

"Ik heb daar niet onder geleden. Met kinderen had ik nooit al die boeken kunnen schrijven. Ik ben niet zo'n vrouw die alles kan combineren, mijn boeken slurpen mij op. Maar ik wilde wél graag een hond. Ook om praktische redenen. Het allerliefst verschans ik me in mijn huisje, met drie dagen aan boodschappen. Dat is ook niet gezond. Met een hond moet ik de deur uit."

Toen een vriendin van Van der Zijl overleed, was haar hond een grote steun voor haar. "Tijdens die verdrietige periode, afgelopen herfst, was met Toby door de duinen wandelen het meest troostrijke van alles. In de natuur zijn, eindeloos lopen, meer was er niet. Ik was heel, heel blij dat ik hem had."