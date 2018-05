Lena Dunham vond het lastig alleen te zijn na breuk met Jack Antonoff

"Ik vond alleen zijn altijd heerlijk", schrijft de actrice en producente in een essay in Vogue.

"Ik beschouwde het als een luxe." Dat veranderde toen hun relatie werd beëindigd, een gezamenlijke beslissing van de twee. Dunham noemt het definitieve karakter van haar beëindigde relatie "bijna dodelijk".

In de vijf maanden dat ze nu vrijgezel is, moest ze de vreugde in het alleen zijn weer terugvinden. In haar verhaal schrijft de actrice dat ze zich niet kan herinneren dat ze voor het laatst alleen was en zich daarbij ook prettig voelde. "Op een bepaald moment was ik meer aan het rouwen om het verlies van mijn moed, dan om het verlies van mijn partner", aldus Dunham.

Nadat ze een weekend alleen doorbracht op het platteland, vond de Girls-hoofdrolspeler en -bedenker het plezier in het alleen zijn weer terug. "Ik stapte naar buiten, weg van mijn gezelschap, en in het roze licht van de ondergaande zon begon ik mijn reis."