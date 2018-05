Roddeloverzicht: Waylon vs de wereld en André 'heeft een ander'

Deelname aan het Eurovisie Songfestival is deelnemen aan een waar circus. Alles wordt uit de kast getrokken: vuurspuwers, acrobaten en vuurwerk.

Alsof al dat spektakel niet voldoende is, moet je iedere dag repeteren en dus iedere dag weer hetzelfde nummer op z'n best laten horen. Daar komt nog bij dat de pers iedere dag wel even een minuutje van je wil hebben en zo heb je geen werkdag van acht uur, maar een werkdag van tien, vijftien of twintig uur.

Douwe Bob leek daar twee jaar geleden tijdens zijn deelname al even moeite mee te hebben, en vertelde de pers na zijn plaatsing slechts dat hij "te moe" was en lekker naar bed wilde. Even leek het alsof Waylon hetzelfde ging gebeuren: De Telegraaf en AD kopten begin deze week dat de Nederlandse inzending van dit jaar de pers 'boycot'.

"Waag het niet om kritiek te hebben op Waylon, want daar kan hij niet tegen. De populaire zanger heeft de grootste kranten van Nederland geboycot", aldus De Telegraaf. AD schreef iets soortgelijks en zo ontstond een waar mediaspektakel rondom de zanger. Weigerde hij dan echt met de media te praten?

Nee, is het korte antwoord. Maar Waylon had wel specifiek besloten niet meer met De Telegraaf en AD in gesprek te gaan. Niet omdat hij niet tegen kritiek kan, zo zegt hij zelf, maar omdat hij vond dat de kranten alles negatief wisten te draaien. RTL Boulevard, Shownieuws en ook NU.nl zijn gewoon nog welkom.

"Een artiest belachelijk maken, klein maken. Daar pas ik voor, daar heb ik gewoon geen zin in", aldus Waylon in gesprek met NU.nl. "Dat zij een probleem met mij hebben, dat ik niet in hun straatje loop, dat is niet mijn probleem. Dat is hun probleem, dat is hun bekrompenheid. Ik heb gewoon geen zin om met dat soort zielige mensen te praten."

Daar bleef het niet bij: ook de manager en AVROTROS, die ieder jaar de artiest begeleiden en de uitzendrechten hebben, sloten zich bij Waylon aan. Net als de buitenlandse pers dat doet, wordt het tijd dat de Nederlandse journalisten "hun" inzending steunen.

De twee kranten gaan gewoon door met de verslaggeving van het feest, maar nu zonder gesprekken met Waylon. En Waylon gaat ook gewoon door: zaterdag staat hij als 23e op het podium van het Eurovisie Songfestival. En daar heeft hij onwijs veel zin in.

Hobbels

Een jetsetleventje, met reizen naar exotische oorden, wonen in luxe villa's en altijd de duurste maaltijden kunnen bestellen: wie wil dat nou niet? Even op en neer met het privévliegtuig, een enorme auto kopen of een persoonlijke assistente in dienst, die alles voor je meeneemt: als je maar genoeg geld hebt, ligt bíjna alles voor het oprapen. Een garantie voor geluk helaas niet.

Yolanthe Sneijder-Cabau en haar man Wesley, lijken het helemaal voor elkaar te hebben: mooi huis, mooi kind, mooi huwelijk. Of is er van dat laatste geen sprake? Als we de bronnen van Story mogen geloven, gaat het namelijk helemaal niet zo goed met de relatie van de presentatrice en voetballer.

Zei Yolanthe eerder nog bereid te zijn alles voor Wesley te doen, lijkt ze nu toch steeds meer haar eigen pad te kiezen. De presentatrice zit vaker in het vliegtuig dan de gemiddelde piloot en vliegt de hele wereld over, terwijl Wesley hard traint in Qatar. Het huis van het stel zou in geen tijden meer bezocht zijn door Yolanthe, want zij heeft het veel te druk met haar eigen carrière.

Een bezoekje aan Londen, dan weer naar Amsterdam en vervolgens doorvliegen naar Mexico voor de opnames van Tempation Island VIPS. Alsof dat niet voldoende heen en weer is in een maand, werd er ook nog een bezoekje aan Miami gebracht.

Het baart de omgeving van het stel zorgen: zien Wes en Yo elkaar wel genoeg? Met de drukke levens van de twee, is er amper tijd even op adem te komen en een gewoon avondje televisie kijken is er niet meer bij.

Daar komt nog eens bij dat Yolanthe het veel te gezellig zou hebben met iemand anders. En niet zomaar iemand: in Miami leek ze het wel heel goed te kunnen vinden met Maurice 'Momo' Mobetie. Maar die kennen we toch? Juist ja: de ex van Sylvie Meis.

"Ze hadden het erg gezellig met elkaar. Yolanthe hing de hele avond om Momo heen. Die twee hebben overduidelijk een klik met elkaar", aldus een ingewijde.

Misschien toch eens tijd om samen op één plek te zijn, Wesley en Yolanthe?

Een ander

André Hazes en Monique Westenberg kunnen met Yolanthe en Wesley meepraten: ook zij weten hoe funest weinig tijd voor elkaar voor je relatie kan zijn. Zij hebben onlangs besloten even een pauze in te lassen. Dat ze ondertussen wel samen op vakantie zijn, hoeft daar niets aan te veranderen.

Het nieuws dat deze week naar buiten komt, brengt daar wellicht verandering in: de vakantie is ongetwijfeld minder gezellig verlopen nu Story van een bron vernomen heeft dat André het wel heel goed kan vinden met niet één, maar twee dames, die allebei niet de moeder van zijn kind zijn.

André zou het wel heel gezellig gehad hebben met een "sexy, rondborstige vrouw". "Ik heb van zeer dichtbij gezien hoe André deze aanhankelijke dame geregeld ontving in zijn kleedkamer. Ze is een prachtige verschijning. Van Indische komaf, en net als Monique een stuk ouder dan André", aldus een bron.

Het mag een wonder heten dat Monique de vermeende minnares van haar 24-jarige vriend nooit gezien heeft, zo zegt de ingewijde. "Ze verliet de kleedkamer een paar keer kort voordat Monique haar opwachting maakte. Het was wel lullig dat iedereen dat in de gaten had, behalve Monique."

Dat zou echter niet het enige zijn. Er zou namelijk nóg een vrouw in het spel zijn. Een jonger meisje dit keer, "van goede komaf". De ouders van dit meisje zouden al uitvoerig geïnformeerd hebben naar de flirts van hun dochter en de zanger, maar wat er precies aan de hand is, is niet bekend.

Aan de foto's op Instagram is nog niet te zien dat Monique en André iets hebben meegekregen van het verhaal, waarvan we uiteraard geen flauw idee hebben of het waar is. De vakantieplaatjes zien er nog altijd even gezellig en knus uit en als we kunnen afgaan op de Instagramberichten van Monique, zijn ze zelfs alweer gewoon samen.