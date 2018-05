Kim Kardashian had niet door dat Kanye West angstig werd na overval

"Hij is altijd zo sterk", vertelt Kardashian (37) vrijdag in gesprek met Live with Kelly and Ryan. "Hij was veel bezig om onze beveiliging op te hogen, maar ik was zo gewend dat hij er altijd voor me was."

Volgens Kardashian volgden de mannen die haar overvielen haar al twee jaar voor het incident in de Parijse hotelkamer. "Er waren in totaal tientallen mensen bij betrokken, die allemaal hielpen uitzoeken wanneer hij (Kanye, red.) niet aanwezig zou zijn."

Kardashian is naar eigen zeggen vooral blij dat haar familieleden niets is overkomen. "Ik ben mentaal heel sterk en dat helpt me door zoveel heen."

​Onder schot

Gemaskerde mannen hebben Kardashian vastgebonden, onder schot gehouden en stalen twee mobiele telefoons en voor tien miljoen dollar aan sieraden. In januari 2017 werden er tien mensen aangehouden die betrokken waren bij de misdaad. In april 2018 werd er nog een verdachte aangehouden.

West zei eerder dat hij angstiger is geworden sinds de overval. "Maar je moet dapper blijven", aldus de rapper. Na de overval kreeg hij een zenuwinzinking, waarna een gedwongen ziekenhuisopname volgde.