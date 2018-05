Man brak in bij huis Rihanna omdat hij seks met haar wilde

Volgens politiewoordvoerder Rosario Herrera werd rond 22.00 uur een melding gedaan van een mogelijke inbraak. Herrera vertelde aan Hollywood Reporter dat de man het huis net verliet toen agenten bij de woning aankwamen.

Daarop hebben de agenten de man met behulp van een taser aangehouden. Hij werd gearresteerd vanwege het betreden van een privéterrein en het plegen van een inbraak. Het is niet duidelijk of er iets is ontvreemd uit het huis van de zangeres uit Barbados.

Volgens TMZ had de man zichzelf toegang verschaft door het alarmsysteem te ontmantelen. Daarnaast zou hij hebben beweerd dat hij seks met de superster wilde hebben. De entertainmentwebsite meldt daarnaast dat de man zijn telefoon had opgeladen in het huis en zijn tas had uitgepakt.

Rihanna is niet de enige beroemdheid die met insluipers kampt. Onder anderen Kendall Jenner, Mariah Carey en Nicki Minaj werden eerder geconfronteerd met vergelijkbare praktijken.