'Katy Perry en Taylor Swift leggen jarenlange ruzie bij'

De 33-jarige Perry stuurde haar voormalige rivale een olijftak als teken van verzoening, zo werd duidelijk uit een bericht dat de 28-jarige Swift deelde via Instagram Stories.

Swift plaatste een video van een pakketje dat ze van Perry ontving, waarbij naast de olijftak een briefje met onder meer de woorden 'miscommunicatie' en 'heel veel spijt' zat. "Dankjewel Katy", schreef Swift bij de video.

De ruzie tussen de twee begon in 2014, toen Swift in een interview zei dat Perry haar wereldtournee probeerde te saboteren door achtergronddansers van haar in te pikken. Later beschuldigde Perry haar rivale van karaktermoord. De twee zouden ook liedjes over elkaar hebben geschreven, zoals Swish Swish (Perry) en Bad Blood (Swift).

Sterke vrouwen

Perry bood vorig jaar ook al eens haar excuses aan. "Ik houd van haar en ik wil het beste voor haar", zei de zangeres over Swift tegen Arianna Huffington. "Ik vind haar een fantastische songwriter en ik denk dat we, ondanks onze verschillen, voorbeelden van sterke vrouwen kunnen zijn als we samen kunnen komen."