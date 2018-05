Charlie Sheen laat sekspartners contract tekenen

In het contract, dat de acteur heeft vrijgegeven aan entertainmentsite The Blast, staat dat de sekspartners van Sheen financiële, juridische en persoonlijke zaken over de acteur niet mogen vrijgeven, mochten zij hier kennis van krijgen.

Hieronder vallen onder meer medische gegevens over de 52-jarige Sheen, die drie jaar geleden liet weten hiv-positief te zijn. Wanneer de sekspartners persoonlijke informatie lekken, moeten zij een boete van 100.000 dollar (omgerekend zo'n 84.000 euro) betalen.

De documenten zijn door de acteur openbaar gemaakt vanwege de aanklacht die tegen de acteur loopt. In juni is Sheen aangeklaagd door een ex-vriendin die boos is omdat de acteur haar heeft blootgesteld aan het hiv-virus.

Aanklacht

Een anonieme vrouw claimt dat Sheen over zijn gezondheid loog en bizarre uitspraken deed nadat ze achter de waarheid over zijn hiv-besmetting was gekomen. De vrouw beschuldigt Sheen nu van mishandeling, nalatigheid, fraude en het veroorzaken van emotionele stress.

Ze eist een onbekend bedrag van de acteur. Eerder klaagde Sheens ex-verloofde Brett Rossi hem ook al aan voor het verzwijgen van zijn hiv-besmetting en de blootstelling aan het virus.

De acteur heeft het contract vrijgegeven zodat bewezen kan worden dat de vrouw in kwestie de voorwaarden uit de overeenkomst heeft geschonden. Hij geeft toe onbeschermde seks met de vrouw te hebben gehad, maar zegt dat hij bij hun eerste ontmoeting wel heeft verteld dat hij hiv-positief is.

Eind april werd bekend dat de Hot Shots-acteur kampt met een belastingschuld van 5 miljoen dollar.