Hans Klok emigreert naar Las Vegas voor carrière

"Het speelde al een tijdje in mijn hoofd, maar ik heb de knoop nu doorgehakt", vertelt de 49-jarige Klok, die in 2007 al met een show in Las Vegas stond, aan Story.

"Ik ga er met mijn hele hebben en houden heen om het daar te proberen. Ik heb natuurlijk al in Las Vegas gestaan en ik ken er zodoende een boel mensen", aldus Klok. "Juist de laatste tijd leeft steeds meer het besef bij me dat als ik nog wat wil, het nu moet gebeuren. Je weet immers maar nooit wat de toekomst gaat brengen."

Klok vertrekt samen met zijn 28-jarige vriend Dann, met wie hij nu zo'n anderhalf jaar samen is. "De klik was er meteen en ook daarna ging het heel snel. Binnen twee weken woonden we samen. En wat ik met Dann heb, voelt echt heel erg goed. Hij is geen jongen van de schijnwerpers en dat vind ik eigenlijk wel prettig. We redden het samen wel."