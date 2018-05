Rapmuziek helpt bisschop ontspannen in aanloop huwelijk Harry en Meghan

Welby is fan van het nummer Blinded By Your Grace, een lied dat vorig jaar werd uitgebracht door Stormzy. "Daar zit de regel 'ik blijf bidden en zal de klus klaren' in. Ik denk dat dat de situatie wel goed samenvat", vertelt de aartsbisschop aan de BBC.

De 62-jarige Welby zegt altijd nerveus te zijn voor een huwelijk. "Omdat het zo'n belangrijke dag voor het paar is, wie het ook is. Tijdens de laatste huwelijksceremonies waarbij ik betrokken was, heb ik een paar klungelige fouten gemaakt en ik denk niet dat het een goed moment is om dat weer te doen."

Welby zei eerder al eens dat hij bang was om tijdens de dienst de ringen te laten vallen.

Prins Harry en Meghan Markle treden op 19 mei in Windsor Castle in het huwelijk.