3FM-dj Domien Verschuuren zou minder driftig willen zijn

"Als iets me niet aanstaat, kan ik opvliegerig reageren", antwoordt de 30-jarige dj, die zijn eigen ochtendprogramma op 3FM presenteert, in Beau Monde op de vraag wat hij graag anders aan zichzelf zou willen zien.

Verschuuren geeft hierbij ook een voorbeeld. "Moet ik bijvoorbeeld in de Italiaanse bergen via smalle weggetjes naar beneden rijden, dan word ik overvallen door een paniekerige drift. En moeten de mensen om mij heen het ontgelden."

Een andere opvallende karaktereigenschap van de dj is dat hij overal een mening over heeft. "Over alles. Over muziek, interviews van collega's, over het verkeer."

"Of ik dan het handigste beroep heb als radio-dj met een microfoon voor mijn neus, kun je je afvragen. Maar juist doordat ik een uitgesproken mening heb, worden mijn programma's echt van míj. Het zorgt ervoor dat een ochtendshow interessant wordt."