Elon Musk met nieuwe vriendin Grimes op Met Gala

De rijke industrieel (46) nam de dertigjarige Claire Boucher, zoals de zangeres eigenlijk heet, mee naar het Met Gala in New York.

Volgens een bron van US Weekly hebben de twee nog niet zo lang een relatie. "Ze zijn ongeveer een maand aan het daten."

Musk hintte in maart op sociale media al naar de Canadese, omdat hij over de nieuwe clip van Grimes en Janelle Monae schreef dat het de beste muziekvideo was die hij in tijden had gezien.

Amber Heard, de ex van Musk, was ook aanwezig op het Met Gala in New York. De 32-jarige actrice liep alleen over de rode loper.