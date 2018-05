Beyoncé met vakantie tijdens Met Gala 2018

De couture-outfit van de zangeres was al op maat gemaakt door ontwerper Peter Dundas, maar is toch niet gedragen door Beyoncé, meldt Entertainment Tonight.

"Jay vond dat ze wel wat rust kon gebruiken na haar twee epische optredens op Coachella," aldus een bron. "Ze gaan een paar zware maanden tegemoet van veel reizen en optreden, dus even wat qualitytime alleen leek hem een goed idee."

Vorig jaar was Beyoncé ook niet aanwezig bij het Met Gala vanwege haar zwangerschap van tweeling Rumi en Sir.

Met Gala

Maandagavond vond het jaarlijkse Met Gala plaats in New York. Verschillende beroemdheden verschenen op de rode loper, gehuld in couturekleding. Onder andere Doutzen Kroes, Rihanna, Rita Ora, Ariana Grande, Bella Hadid, George en Amal Clooney en Anne Hataway waren aanwezig.

Het thema van dit jaar was Heavenly Bodies: Fashion & the Catholic Imagination. Dat leverde veel indrukwekkende outfits op, waaronder die van Rihanna als een moderne 'modepaus'. Het doel van het gala is geld inzamelen voor het kostuuminstituut van The Metropolitan Museum of Art.

De presentatie was, zoals altijd, in handen van Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour. Zij werd ditmaal bijgestaan door Amal Clooney, modeontwerpster Donatella Versace en Rihanna.