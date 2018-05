Tom Sizemore door vermeend slachtoffer aangeklaagd voor misbruik

Het inmiddels 26-jarige slachtoffer eist via de rechter een schadevergoeding van drie miljoen dollar (ruim 2,5 miljoen euro), meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

Sizemore zou tijdens een scène waarin het destijds 11-jarige meisje bij hem op schoot moest zitten, zijn hand over haar vagina hebben laten gaan en zelfs zijn vinger in haar hebben gebracht. De ouders van het kind lichtten hierop de casting director in, die Sizemore confronteerde met het verhaal. Hoewel hij het ontkende, werd hij toch van de set verwijderd.

De ouders van het meisje lichtten de politie in, maar deden geen aangifte. Een paar maanden later kwam Sizemore weer op de set om de opnames af te maken. Het incident bleef in de doofpot, tot Amerikaanse media in november het verhaal naar buiten brachten. De vrouw nam destijds een advocaat in de arm om juridische actie te ondernemen tegen de acteur.

Sizemore heeft de beschuldigingen tot dusver ontkend.