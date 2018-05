Anniko van Santen vluchtte als jong meisje voor vader

Van Santen vertelt in LINDA. dat haar vader een dominante, agressieve man was. Toen hij een tentoonstelling van de konijnenfokvereniging bezocht, vluchtte het gezin. "Het moest snel, snel gebeuren. Zelf mijn koffertje pakken. Ik mocht geen afscheid nemen van mijn vriendinnetjes, niemand mocht weten waar we naartoe gingen", aldus de Opsporing Verzocht-presentatrice.

Jarenlang had Van Santen geen contact met haar vader. Toen ze van een nicht hoorde dat hij met spoed in het ziekenhuis was opgenomen, zocht ze hem op. "Het viel me op dat hij erg mooie ogen had, ogen die helemaal niet pasten bij het plaatje van de donderwolk dat ik mijn leven lang met me had meegedragen. Hij begon te huilen - er is weinig aangrijpender dan een huilende oude man - maar ik hield me goed. Ik wilde de sterkste zijn."

Van Santen kreeg een ander beeld van haar vader. "Bij het afscheid zeiden we tegen elkaar dat het goed was zo - er was niets dat nog per se gezegd moest worden. Na zijn dood werd ik alsnog verrast door het gevoel dat ik toch wel meer over zijn leven te weten wilde komen."