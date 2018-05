Daniëlle en Amanda Balk vertrouwen elkaar blind

"Sinds een jaar werk ik voor het bikinimerk van mijn zus Amanda (…). Daar doe ik vijf dagen per week de sales, de online marketing en verzendingen. (…). Ik vind het fijn om met familie samen te werken. Mijn zus en ik vertrouwen elkaar blind", zegt Daniëlle Balk in een interview in NRC.

De 28-jarige Balk is daarnaast vlogger. Ook is ze, samen met haar zus en vriendin Kasia, in de Linda-realityserie De Balkjes te zien.

"Mijn leven ziet er nu heel anders uit dan tien jaar geleden. Toen werkte ik in het nachtleven achter de bar, vaak tot vier of vijf uur ’s ochtends. Dat combineerde ik met baantjes bij een zonnebankstudio en als oppas. Ik maakte veel uren maar verdiende de helft van wat ik nu verdien (3.500 euro, red.)."