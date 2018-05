Rick Engelkes dacht lang niet meer verliefd te worden

"Ik heb een tijd gedacht: de liefde, ik weet niet of het er nog voor me inzit", vertelt hij aan De Telegraaf maandag. "Maar juist dán overkomt het je."

Volgens Engelkes heeft zijn vriendin een fantastische uitstraling. "Wat ik leuk vind, is dat ze aan de ene kant ondernemend is, maar aan de andere kant ook een warme persoonlijkheid heeft. Los daarvan vind ik haar natuurlijk prachtig. Ze daagt mij ook uit. Dat is goed voor mij, want ik heb een sterke vrouw naast me nodig, die haar woordje klaar heeft als het moet. Dat houdt me scherp."

Het stel sluit een huwelijk niet uit, vertellen ze aan de krant. Engelkes: "Never say never. Ik ben natuurlijk al een keer getrouwd geweest, maar met Marie Claire durf ik álles aan. Alleen: voor alles is een tijd."

Liefde

Rick Engelkes had eerder een relatie met Annemarie Paol (49), met wie hij van 2002 tot 2013 getrouwd was. Met haar kreeg hij dochters Teddie (20) en Minka Lee (13). Marie Claire Noorlander was eerder samen met oud-profvoetballer Tim de Cler, met wie ze zoons Thijn (9) en Jesper (7) kreeg.