Dochter voor Tia Mowry en Cory Hardrict

Mowry, die als tiener bekend werd door haar rol in Sister, Sister, waarin ze met tweelingzus Tamera te zien was, liet in de post weten dat zij en Hardrict heel blij zijn met de komst van hun dochter. "Ik voel me geweldig en gezegend", aldus de actrice.

Mowry en Hardrict leerden elkaar rond de eeuwwisseling kennen op de set van de film Hollywood Horror. Ze trouwden in 2008.

Uniseks naam

De naam van hun jongste kind hebben ze nog niet bekendgemaakt. In maart vertelde Hardrict aan People dat ze daar nog geen definitieve beslissing over hadden genomen, maar dat ze waarschijnlijk weer gingen voor een uniseks naam. Wel stond de eerste letter al vast; net als haar broer krijgt het meisje een naam die begint met de letter C.

Het is in Mowry's familie traditie dat alle kindernamen met dezelfde letter beginnen; naast zus Tamera heeft ze ook twee broers, Tavior en acteur Tahj.