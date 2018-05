Game of Thrones-acteur is sterkste man van de wereld

Björnsson is bekend van zijn rol als Gregor 'The Mountain' Clegane in Game of Thrones. Hij moest om de titel in de wacht te slepen onder meer een vrachtwagen voorttrekken, twee stalen balken van 375 kilo per stuk dragen en grote ronde stenen verplaatsen.

Afgelopen drie jaar eindigde Björnsson steeds als tweede in de sterkste-mancompetitie. Dankzij zijn overwinning dit jaar is hij de eerste man die binnen een jaar de titel pakt bij The World's Strongest Man, Europe's Strongest Man en de Arnold Strongman Classic.