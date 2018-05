Khloé Kardashian weer gezien met Tristan Thompson

De twee gingen lunchen met een paar vrienden in Cleveland en lieten pasgeboren dochter True thuis.

Volgens Us Weekly heeft Kardashian Thompson alles vergeven en gaan ze verder als stel. Maar vrienden vrezen dat Thompson uiteindelijk weer in zijn oude gedrag vervalt.

"Het is niet de vraag óf hij het zal doen, maar wanneer", zegt een ingewijde. "Dit zou de mooiste tijd van haar leven moeten zijn, maar het wordt overschaduwd door iets verschrikkelijks."

Ondertussen hebben zus Kim Kardashian en moeder Kris Jenner afgelopen week op de bank bij Ellen DeGeneres al laten weten wat ze van de hele situatie vinden. Kardashian noemde het maandag f*cked up. Een emotionele Jenner noemde vrijdag het nieuws over Thompsons overspel "onverwacht", en zei dat haar dochter zich voorlopig vooral focust op het moederschap. "Khloé is fantastisch. Ik ben zo trots op haar. Ik krijg een brok in mijn keel omdat ze zo'n goede moeder is."