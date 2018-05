Albert Verlinde 'zit lekkerder in zijn vel' na RTL Boulevard

Hij gunt zichzelf nu meer tijd om te sporten en gezonder te eten; het afgelopen jaar viel hij zeven kilo af, vertelt hij aan het AD.

"Ik vond mezelf écht te dik geworden. Ik kan nu weer broeken kopen die een maat kleiner zijn. Ik merk dat ik nu meer energie heb en minder zweet."

Hij eet ook bewuster sinds zijn afscheid van RTL Boulevard, bijna twee jaar geleden. "Je kwam dan binnen rond een uur of vier, snaaitijd. En er stonden altijd nootjes en winegums. Dan snel eten, met toch wat friet erbij. En vaak na de uitzending, om half negen, nog een eetafspraak er overheen. Na vijftien jaar eet ik eindelijk weer eens structureel op gezonde tijden."

#MeToo

De producent mist soms wel eens de journalistieke kant van zijn tv-optredens. Over de #MeToo-affaire had hij graag zijn mening willen delen, zegt Verlinde "De nadruk ligt wel héél erg op de entertainmentsector. Over dit soort excessen in de bankensector, de krantenwereld of de politiek hoor je nauwelijks iets."

Ook is Verlinde gevleid dat mensen zeggen hem te missen bij het entertainmentprogramma. "Daar had ik de afgelopen vijftien jaar nóóit van durven dromen."