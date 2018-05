Nog twee vrouwen beschuldigen zanger R. Kelly van misbruik

De eerste aanklacht komt van Lizzette Martinez, schrijft Buzzfeed. Ze zegt dat zij in 1995 als zeventienjarige scholiere een relatie kreeg met de R&B-zanger. Kelly was toen 28 jaar.

Martinez beweert dat hij wist dat zij minderjarig was toen zij seks hadden en daarna zou de artiest haar meerdere keren hebben gedwongen om seksuele handelingen tegen haar zin uit te voeren. Hun relatie eindigde in 1999.

Hersenspoeling

De andere aanklacht is afkomstig van Michelle (achternaam om privacyredenen niet onthuld, red.), een moeder van drie dochters. Een van hen kreeg eveneens op haar zeventiende een relatie met de I believe I can fly-zanger. Ze beweert dat haar dochter is gehersenspoeld door hem en dat ook zij deel uitmaakte van de vrouwensekte die Kelly had.

Ze maakt zich zorgen om haar dochter, omdat zij inmiddels al drie maanden niet van haar heeft gehoord. Woordvoerders van de zanger willen niet reageren op beide aanklachten.

Sekte

Kelly wordt ervan beschuldigd zeker zes meisjes en jonge vrouwen vast te houden in zijn huizen in Chicago en Atlanta.

Robert Kelly zou bepalen wanneer de vrouwen eten, wanneer ze mogen douchen, of ze het huis uit mogen en ze verbieden contact te hebben met de buitenwereld. Ook zou hij seks met ze hebben en daar opnames van maken.

Kelly ontkent de beschuldigingen en de vrouwen in kwestie geven aan dat er niets gebeurt waar ze niet zelf mee instemmen.

Rechter

In, R. Kelly: Sex, Girls And Videotapes, een onlangs uitgekomen documentaire over de zanger, werden vervolgens nieuwe beschuldigingen tegen Kelly geuit. Als gevolg hiervan moet Kelly voor de rechter verschijnen, omdat de 51-jarige zanger zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel wangedrag jegens een ex-vriendin.

Robert Sylvester Kelly, zoals de zanger voluit heet, zou volgens de advocaat een seksuele relatie hebben gehad met zijn cliënt toen zij negentien jaar oud was. Ook zou Kelly haar een soa hebben bezorgd en gedwongen hebben tot het nemen van alcohol en drugs.