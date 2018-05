Meghan Markle heeft geen bruidsmeisje bij huwelijk met prins Harry

Dat bevestigt een woordvoerder van Kensington Palace vrijdag aan People. "Meghan heeft een hechte vriendinnengroep en ze kan hieruit niet kiezen", luidt zijn verklaring.

Hij zegt dat al haar vriendinnen al dagen voor het huwelijk bij Markle zullen zijn om haar te helpen met de voorbereidingen. "Ze is erg blij met deze hulp."

Kensington Palace gaf vrijdag daarnaast nog meer details vrij over het huwelijk. Zo zullen de twee zussen en de broer van prinses Diana, de overleden moeder van prins Harry, bij de bruiloft aanwezig zijn. Ook Kate Middleton, die 23 april beviel van haar derde kind, zal het huwelijk bijwonen, zo werd door het paleis bevestigd.

Schoonfamilie

Ook de ouders van Meghan Markle reizen naar Londen om het huwelijk bij te wonen. Beiden spelen een belangrijke rol bij de ceremonie, zo liet het paleis weten. Tijdens de autorit naar Windsor Castle, waar het koppel trouwt, wordt de Suits-actrice vergezeld door haar moeder. Haar vader zal Markle naar het altaar begeleiden.

Markle's ouders zullen al een week voor het huwelijk naar Londen vliegen om kennis te maken met hun aanstaande schoonfamilie. Volgens de woordvoerder van Kensington Palace wordt het zelfs de eerste keer dat Markle’s vader prins Harry ontmoet.

Het is nog niet zeker of prins Philip (96), de opa van prins Harry, bij de plechtigheid aanwezig is. Hij is nog herstellende van een heupoperatie, waarvoor hij begin vorige maand elf dagen in het ziekenhuis verbleef.

Na het huwelijksfeest zal het pasgetrouwde stel op huwelijksreis gaan, maar dit zal niet direct na de festiviteiten zijn, meldt de paleiswoordvoerder. Meghan Markle en prins Harry maken namelijk een week na hun huwelijk hun eerste officiële opwachting als getrouwd stel.

Rijtoer

Harry en Markle zijn voornemens elkaar op 19 mei het jawoord te geven. Het huwelijk wordt voltrokken om 12.00 uur 's middags in de St George's Chapel bij Windsor Castle. Na de plechtigheid maakt het paar een rijtoer in een koets door de plaats Windsor, om uiteindelijk weer terug te keren op het kasteel, waar de receptie plaatsvindt.

De NOS zal het huwelijk live uitzenden.