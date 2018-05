Rechtszaak Rose McGowan over cocaïnebezit gaat door

Volgens McGowan zijn de drugs niet van haar. Haar advocaten stelden volgens The Hollywood Reporter dat er te weinig bewijs was om een rechtszaak te beginnen.

Maar tijdens een inleidende zitting, die donderdag plaatsvond, gaf de rechter na enkele getuigenverklaringen het Openbaar Ministerie gelijk en dus gaat de zaak verder.

Volgens McGowans advocaten zijn de drugs door iemand tussen haar spullen gestopt. Haar tas lag vijf uur lang onbewaakt in het vliegtuig, voordat schoonmakers hem vonden. In die tijd zouden de drugs verstopt kunnen zijn.

Harvey Weinstein

Eerder suggereerde de actrice al dat Harvey Weinstein mensen had ingehuurd om de drugs in haar tas te stoppen. Weinstein ontkent dat. Het zou een wraakactie zijn nadat McGowan had verklaard dat ze in het verleden seksueel misbruikt is door de gevallen filmregisseur.

De actrice beweert gevolgd, geïntimideerd en gehackt te zijn door medewerkers van Weinstein. Eerder werd al bekend dat de filmproducent journalisten, ex-spionnen en oud-militairen inzette om vrouwen die hem nu beschuldigen van seksuele intimidatie en misbruik te intimideren, zodat ze geen aangifte zouden doen.