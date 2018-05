Roddeloverzicht: Gerard heeft medelijden met Gordon en Waylon wordt vader

Met bejaarden op de motor, stront ruimen in de dierentuin, aqua-aerobics, samen op het podium of als presentatieduo in de studio: denk je aan Gerard Joling, denk je aan Gordon. De Nederlandse televisiekijker weet niet beter dan dat de twee de beste vrienden zijn en helemaal op één lijn zitten.

Alles is "om te gieren", nergens hebben "we de kracht" er nog voor en het kleinste kan er voor zorgen dat de twee heren "gebroken" zijn. Seizoen na seizoen zagen we hoe Geer en Goor aandacht vroegen voor de oudere medemens en tegelijkertijd voor hilarische televisie zorgden.

Schijn bedriegt, zo bleek toen Gordon begin dit jaar zijn boek uitbracht. In zijn biografie haalt de zanger flink uit naar zijn collega. Hij schrijft dat er "wederzijds respect" voor elkaar is, maar noemt Geer ondertussen wel "een rare vogel", impliceert dat hij een ideeënjatter is en dat hij een "narcistische persoonlijkheidsstoornis" heeft. De twee zijn geen vrienden, benadrukt Gordon. "Als hij me een hak zou kunnen zetten, zou hij het doen."

Gerard (58) zei eerder al dat hij van zijn moeder niet meer met Gordon mag omgaan na de openbaringen, maar in Playboy gaat hij deze week nog iets dieper in op de schandalen. "Ach, weet je, ik ben niet eens boos op hem. Ik voel eerder medelijden."

De zanger herkent zich niet in het beeld dat Goor van hem schetst en ziet zelfs dat alles wat Gordon schrijft over hem, eigenlijk over Gordon zelf gaat. "Gordon is een typisch voorbeeld van nouveau riche. Hij weet niet wat hij met zijn centen moet doen, dus snuift hij het lekker op, legt stapels briefgeld op de piano en gaat gek doen met vriendjes. Want hij koopt al zijn vriendjes. Ik heb de afgelopen tien jaar al die ellende meegemaakt, met vriendjes die hun klokken niet terug willen geven nadat het uit is, vriendjes voor wie hij een nieuwe opleiding betaalt."

Vertrouwen tussen de twee is er al lang niet meer, maar waar Gerards moeder stellig is dat hij Goor uit de weg moet gaan, twijfelt Geer over een vervolg op hun populaire televisieprogramma's. Hij is wel weer benaderd om het te doen. "Als je diep in mijn hart kijkt, doe ik het liever niet. Ik heb geen zin om nog eens met die man samen te werken. En dan kan hij zijn excuses wel aanbieden, maar die zijn bij hem niet gemeend. Wel gemeen, niet gemeend. Ik ga maar eens een jaar lekker wat optredens doen en daarna zien we wel weer."

Wel/niet uit elkaar

Vorige week was het nog een gerucht, nu is het bevestigd: Andre Hazes en Monique Westenberg hebben besloten uit elkaar te gaan. Een relatie van vier jaar en een zoon van bijna twee zijn helaas niet genoeg om samen te kunnen blijven en dus is het afgelopen, finito, basta. Of toch niet?

Begin deze week stond de entertainmentwereld op z'n kop: ja goed, we hadden de geruchten allemaal wel meegekregen, maar dat Monique en André vertelden dat het écht over is, zorgde toch voor een flinke klap. Hoe kon dit gebeuren?

"Ik denk dat er gewoon te veel is gebeurd. We hebben zoveel meegemaakt in korte tijd. En ik ben misschien ook een beetje verdwaald geraakt in deze wereld. Ik vind mijn werkleven gewoon heel erg leuk", aldus André in een eerste reactie. André zei dingen te hebben "verpest", maar wat dan precies, liet hij in het midden.

Monique klonk vooral een beetje geïrriteerd: André heeft zijn prioriteiten niet helemaal op orde, als we haar zo horen. "Hij heeft weinig tijd voor het gezin. De situatie is nu dat André ervoor gekozen heeft ergens anders te gaan wonen. Ik denk dat het eigenlijk allemaal een beetje te veel aan het worden is. Zijn agenda is ontzettend volgepropt. Hij heeft nauwelijks tijd voor zichzelf, laat staan voor zijn gezin."

André woont in een villa, Monique in een woonwagen en voorlopig geven ze elkaar even de tijd om te bedenken hoe nu verder. Maar niet voordat ze samen op vakantie gaan, want dat doe je als je uit elkaar bent: samen naar Mexico.

Op sociale media is er niets van te merken dat het stel besloten heeft even niet samen door te gaan. Foto's van naast het zwembad, selfies aan de bar en video's van bij de kapper: Monique en André hebben het hartstikke gezellig samen.

Hier en daar wordt gesuggereerd dat de breuk nep is: want waarom is het nu dan allemaal toch weer gezellig? De breuk zou mogelijk in scene gezet zijn om de kijkcijfers van de realityserie nog wat op te krikken (wat overigens deze week nog niet gewerkt heeft).

Voor Dré junior is te hopen dat daar niets van klopt: hij lijkt het maar wat fijn te vinden dat hij met papa én mama op pad is.

Baby Waybi

Je zou zeggen dat een deelname aan het Eurovisie Songfestival op zich voldoende hysterie met zich meebrengt, maar Waylon gooit er deze week gewoon nog een schepje bovenop. Niet alleen moet hij zich bezighouden met wat andere Europeanen van hem en zijn nummer Outlaw in 'em vinden, nu is daar ineens ook nog de zorg over zijn zwangere vriendin Bibi Breijman bijgekomen.

Want Waylon wordt vader, bleek deze week. De zanger en zijn vriendin verwachten samen binnenkort ouders te worden van een baby met cowboyhoed, althans: zo liet Waylon het lijken op Instagram.

Hoewel het een drukke boel is, met een baby en alle repetities en Bibi die een paar maanden geleden nog zei overspannen te zijn, is het niet zo dat de zwangerschap een ongelukje is. "Bibi en ik hebben een goede relatie en begonnen zoals iedereen over kinderen te praten."

Het stel bevestigde in november 2017 een relatie te hebben en heeft sindsdien geen plan uitgestippeld voor een zwangerschap. "We hadden zoiets van: als het gebeurt, dan gebeurt het. Sommige mensen proberen het twee of drie jaar en dan gebeurt het, of misschien zelfs wel nooit. Wij zouden wel kijken wat er zou gebeuren. We houden heel erg veel van elkaar en, zeker, we zijn er klaar voor."

De zwangerschap verloopt niet van een leien dakje: Bibi heeft verschrikkelijke last van zwangerschapsmisselijkheid. "We zijn een paar keer naar het ziekenhuis geweest, maar er is niets aan de hand met de baby", aldus Waylon.

Voor Waylon is de winst al binnen, zo meent hij over zijn baby. En dat is maar goed ook, want als we de bookmakers moeten geloven is er geen hoop meer dat Waylon het Songfestival wint. Israël is de gedoodverfde winnaar en Waylon blijft maar zakken in de peilingen.

De zanger geeft het echter niet op en gelijk heeft hij: in 2014 waren de peilingen voor The Common Linnets ook heel slecht en uiteindelijk werden ze toch tweede. Er is nog hoop.