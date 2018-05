90210-actrice Shenae Grimes-Beech in verwachting van dochter

"Ik kan nog niet geloven dat onze wereld groter en stralender wordt, en ik kan niet wachten om dit avontuur aan te gaan met mijn partner in crime", zegt de 28-jarige actrice tegen People.

Grimes-Beech trouwde vijf jaar geleden. "Ik heb altijd het idee gehad dat Josh op deze wereld is gezet om ooit vader te worden", aldus de actrice. "Ik vind het fantastisch dat we een dochter krijgen omdat ik zelf zo'n goede band met m'n moeder heb."

Grimes-Beech was tussen 2008 en 2013 te zien in 90210. Daarvoor speelde ze een rol in Degrassi: The Next Generation.