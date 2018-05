Hugo Borst niet bang in navolging van moeder zelf Alzheimer te krijgen

"Heel jong dement worden zit gelukkig niet in onze familie. Als ik het krijg, is het waarschijnlijk rond mijn tachtigste, dus daar klamp ik me maar aan vast", zegt de 55-jarige Borst in gesprek met Margriet.

De journalist zei in een eerder interview bang te zijn de ziekte te krijgen, maar die angst is inmiddels verdwenen. "Het valt niet te bevechten, dus ik ben geneigd om maar te denken: het is dan maar zo."

Voor de serie In De Leeuwenhoek keek Borst zes weken samen met Adelheid Roosen binnen bij een verpleegtehuis. Ondanks de goede ervaringen die hij ervoer, heeft Borst niet de behoefte om in een verpleegtehuis te zitten.

"Niks ten nadele van al die goede verzorgenden, maar ik ben zeer autonoom. Op het moment dat ik geen compromissen meer kan sluiten, zelf mijn billen niet meer kan afvegen en mijn verstandelijk vermogen ernstig te wensen overlaat, hoeft het voor mij niet meer."