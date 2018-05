Gerard Joling verdedigt zichzelf 'met dingen die niet mogen'

Of het gaat om wapens wil de zanger niet zeggen, maar zijn huis is in ieder geval goed beveiligd, zegt hij tegen Playboy. "Ik heb nu een nieuw huis en ben vergeven van de camera's. Ik heb nu ook mijn eigen dingen in huis."

"Ik werk mezelf drie slagen in de rondte en een ander trekt m'n troep leeg of zet me een mes op de keel voor een paar klokkies? Dacht het niet. Ik vind dat we onszelf moeten kunnen verdedigen."

De 58-jarige zanger zou graag zien dat de politie meer bevoegdheden krijgt en dat criminelen zwaarder worden gestraft. Volgens Joling is het in Nederland "gewoon een El Dorado". "Ik word er angstig van. Het kan toch niet waar zijn dat iedereen hier alles maar kan doen?"

Hakmes

"Het kan toch niet waar zijn dat een vrouw van in de zeventig staat te douchen en dat er ineens buitenlanders in de woonkamer staan die dat huis gaan kraken? Het zou mij gebeuren zeg. Ik zou er zelf tegenaan gaan met een bijl en een hakmes", aldus de Topper.

Joling vindt het "verschrikkelijk dat het allemaal gewoon kan". "Het land wordt overgenomen door de buitenlanders en we zijn gewoon te laat. We kunnen niet meer terug. En dat is allemaal de schuld van links."