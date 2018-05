Comedian Kevin Hart blijkt door goede vriend afgeperst te zijn

Volgens TMZ waren de twee al vijftien jaar goed bevriend. De verdachte, Jonathan Todd Jackson, staat op verschillende foto's op Harts Twitter-account. 'J.T.' zou zelfs op het vrijgezellenfeest van de comedian zijn geweest.

De 41-jarige verdachte is maandag gearresteerd op verdenking van afpersing. De man zou de komiek hebben gechanteerd door te dreigen een seksvideo openbaar te maken.

Op de beelden was Hart te zien met een onbekende vrouw in een club in Las Vegas. Op een tweede video zou gesuggereerd worden dat de twee seks met elkaar hadden. Harts echtgenote was op dat moment zwanger en het verschijnen van de beelden zou hem bijna zijn huwelijk hebben gekost. De verdachte is woensdag voorgeleid bij de rechter, meldt Variety.

De man was in 2014 figurant in de film Think like a man too, waarin Hart een van de hoofdrollen speelde. De afperser riskeert een gevangenisstraf van vier jaar.