Monique Westenberg gelooft niet in ultimatum voor André Hazes

De 24-jarige Hazes spreekt woensdag in zijn reallifesoap Ik haal alles uit het leven over een time-out. Eerder deze week maakte het stel bekend uit elkaar te zijn.

"We gaan even los van elkaar wonen, ook om de goede vrede te houden. We willen wel lief voor elkaar blijven. We hopen dat we misschien over zes maanden weer bij elkaar komen", zei de zanger.

"Ik lees weleens verhalen van mensen die uit elkaar zijn gegaan en na een jaar weer bij elkaar komen en tachtig met elkaar worden. Daarvoor zijn we natuurlijk aan onze kleine begonnen en aan onze relatie. Dat hoop je ook. Alleen nu zit dat er even niet in. Het is een time-out en hopelijk blijft het daarbij."

Kind

De 40-jarige Westenberg lijkt er een hard hoofd in te hebben. "De tijd zal het leren. Dus hij kan wel zeggen: 'ik stel er een halfjaar voor', maar kom op, ik ga niet een halfjaar zitten wachten."

Ze woont momenteel alleen met hun zoontje André, die in 2016 geboren werd. "Ik hoop alleen dat die kleine daar verder niet onder gaat lijden", zegt ze. "Het is zo'n vrolijk, puur, lief mannetje. Ik vind het verschrikkelijk."

"Ik ben zelf ook een kind van gescheiden ouders. Ik hoop nog steeds dat hij snel ziet waar het echt om draait. En wat de echte wereld is, ik hoop het."