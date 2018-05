Stalker Sandra Bullock pleegt zelfmoord bij arrestatie

De politie bevestigt aan TMZ woensdagochtend op verzet te zijn gestuit toen ze Joshua Corbett wilden arresteren omdat hij in zijn proeftijd de voorwaarden van zijn vrijlating zou hebben overschreden. Corbett zou zichzelf daarbij hebben geraakt met een vuurwapen en zijn overleden aan zijn verwondingen.

De politie kwam bij de verdachte thuis, maar in plaats van zich over te geven bedreigde hij de politie en sloot hij zichzelf op in huis.

Corbett wist in 2014 het huis van Bullock in Hollywood binnen te dringen. De actrice was op dat moment met haar zoontje thuis en belde de alarmlijn toen ze iemand hoorde. Bullock verstopte zich vervolgens samen met haar zoon in een kast.

De stalker werd vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van vijf jaar. Ook moest hij van de rechter behandeling zoeken voor zijn psychische problemen. Het is niet duidelijk welke voorwaarden hij heeft geschonden.