Will.i.am is woest over 'domme' slavenopmerking Kanye West

De 43-jarige Will.i.am kon wel huilen toen hij het West hoorde zeggen.

"Die verklaring is een van de domste dingen die een persoon uit een achterstandswijk kan zeggen over zijn voorouders", zei Will.i.am woensdag bij Good Morning Britain.

"Slavernij een keuze? Waar heb je het over", reageert de rapper die West niet herkent in de woorden. "Voor mij is het een ander persoon die dat zegt. Ik hoop niet dat hij het doet om aandacht te krijgen voor een nieuw album of wat schoenen."

De 40-jarige West werd dinsdag geïnterviewd door TMZ. Later liet hij op Twitter weten te bedoelen dat mensen "mentale slaven" waren, omdat "we in aantal in de meerderheid waren".

Ook komiek Ty Barnett reageert kwaad op de opmerking van West. Hij verklaart bij TMZ "niet langer een fan" te zijn van de rapper. "Als je niets productiefs te zeggen hebt, hou dan je bek."