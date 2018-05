OM eist tien maanden celstraf voor hacken Koblenko, Schrama en Brantsen

Ook moet de 35-jarige man uit Houten een voorwaardelijke straf van acht maanden voor een eerdere veroordeling uitzitten en een verplichte klinische behandeling ondergaan.

Deskundigen hebben een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld bij M. en daarom is hij deels ontoerekeningsvatbaar voor zijn daden.

De advocaat van M., Gerard Spong, betoogde dat het bewijs tegen zijn cliënt deels onrechtmatig is verkregen. Zo zou er geen toestemming zijn geweest om zijn computer te doorzoeken.

Ook zou M. wel toegang hebben verkregen tot accounts, maar is het niet bewezen dat hij gegevens heeft overgenomen of gedownload. De straf zou volgens Spong een stuk lager moeten uitvallen.

Ponticorvo

Ook presentatrice Pauline Spiering werd gehackt. Daarnaast werd oud-nieuwslezer Rachid Finge, de partner van Brantsen, benaderd door M.

De rechter maakte ook duidelijk dat de man geprobeerd heeft het account van Laura Ponticorvo te hacken. Dat laatste is niet gelukt. Ponticorvo werd wel slachtoffer van hacker Mitchell van der K., die naaktbeelden van haar verspreidde.

M. heeft zijn daden woensdag toegegeven. Hij zei dat hij toegang tot het Hotmail-account en Facebook-account van Hilbrand had verkregen en zo achter meer gegevens wist te komen.

Hij wist op die manier ook toegang te verkrijgen tot het Evernote- (notitieprogramma) en Airbnb-account van Koblenko.

Ook had M. de telefoonnummers van verscheidene bekende Nederlanders in handen. Hij belde de zanger Dotan enkele malen en had de nummers van zangeressen Ilse DeLange en Maan in bezit. Hier deed hij niks mee.

Veroordeeld

De man uit Houten werd al eerder veroordeeld voor soortgelijke vergrijpen. In de periode tussen 29 december 2011 tot en met 1 mei 2016 stalkte hij zeker tien vrouwen door ze lastig te vallen met WhatsApp-berichten en telefoontjes waarbij hij soms hijgend te horen was.

Ook maakte hij nepprofielen van de vrouwen aan op Facebook, relatiesites en ook sekssites. Bovendien wist hij daadwerkelijk toegang te krijgen tot het Hotmail- of Twitter-account van een deel van de vrouwen.

Schrama was toen ook al één van de slachtoffers.

Reclassering

M. werd in november 2016 veroordeeld tot 24 maanden celstraf, waarvan acht voorwaardelijk. Uit onderzoek van NU.nl bleek dat hij onder toezicht van de reclassering stond toen hij de huidige vergrijpen pleegde.

De officier van justitie wees erop dat de "stok achter de deur" toen niet heeft geholpen.

Drang

De rechters en officieren van justitie probeerden woensdag met alle macht te achterhalen hoe de man tot zijn daden is gekomen. M. kon dat zelf niet goed verklaren. Hij noemde het een onbedwingbare drang.

Hij zei zelf graag behandeld te willen worden om erachter te komen waarom hij dit heeft gedaan en om er vanaf te komen.

"Het enige dat ik kan doen is sorry zeggen, niet alleen tegen u en slachtoffers, maar ook tegen mijn vader en moeder", aldus M. aan het einde van de zitting. De uitspraak is op 16 mei om 13.00 uur.