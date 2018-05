Kylie Jenner niet veel veranderd door moederschap

"Iedereen zegt dat je compleet verandert door het moederschap, maar ik voel me eigenlijk hetzelfde, alleen iets beter", zegt de 20-jarige Jenner in gesprek met halfzus Kim Kardashian voor Evening Standard. "Dus ik weet niet zo goed wat er in mijn leven veranderd is, naast het feit dat zij er is."

De realityster heeft wel het idee dat ze minder egoïstisch is geworden. "En verder geniet ik van het verschonen van luiers. Het geeft heel veel voldoening om haar weer schoon te maken."

Jenner ziet het moederschap verder als een leerproces. "Ik leer zoveel over mezelf en over het leven. Natuurlijk zijn er ook lastige momenten, zeker in het begin: niet slapen, de moeilijke nachten, alle ups en downs. En vanmorgen had ik het ook moeilijk met weggaan. Dan zeg ik tegen haar: 'Sorry, maar ik moet weg', terwijl zij geen idee heeft wat er aan de hand is."

Ze zou haar dochter dan ook het liefst altijd in de buurt hebben. "Ik kan niet wachten tot ze wat ouder is en ik haar overal mee naartoe kan nemen."