Ferri Somogyi en vriendin trouwen niet eerder dan in 2019

"Het belangrijkste is dat we eerst onze dochter in september gezond ter wereld brengen en daarna gaan we op zoek naar een andere woning", aldus Somogyi in gesprek met Story.

"Er wordt dus niet eerder dan volgend jaar getrouwd. En dat is maar goed ook. Want we zullen die tijd hard nodig hebben om te bedenken wat voor trouwdag we willen."

De Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur vroeg zijn zwangere vriendin tijdens een vakantie op Ibiza ten huwelijk. Het had niet veel gescheeld, of dat aanzoek was niet doorgegaan. "Mijn plan was om Noëlle bij de rots Es Vedrà, die vlak voor de kust hier uit zee steekt, te vragen."

"Maar de regen leek alles te verpesten; ik wilde niet in nat weer de liefde van mijn leven ten huwelijk vragen. Dat vond ik niet romantisch. Als het weer niet zou opknappen, had ik alles afgezegd. Dan moest het aanzoek later deze zomer plaatsvinden", aldus Somogyi.

Gelukkig scheen op precies het juiste moment de zon en kon Somogyi op één knie. "Mijn hart klopte in mijn keel. Ik was zo nerveus, maar Noëlle had gelukkig niets door. En op het moment suprême ging ik door mijn knieën. Heel traditioneel, maar ik vind dat dat erbij hoort. Ze was zo verrast en blij. Het was precies zoals ik van tevoren had bedacht."